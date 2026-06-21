Diretora da Academia do Benfica na Ucrânia na lista de procurados pela Interpol

Maria Krivopishina é suspeita no caso da morte de uma criança de 10 anos num acampamento de jovens futebolistas em Kiev, em 2023

A diretora da Academia do Benfica na Ucrânia, Maria Krivopishina, foi colocada na lista de procurados internacionalmente pela Interpol, no âmbito de uma investigação à morte de uma criança de 10 anos durante um acampamento de jovens futebolistas, em agosto de 2023, no território do complexo da Vila Olímpica, perto de Kiev, onde a academia está localizada. A informação foi revelada pelo 'Sport.ua', que cita uma notificação que Svitlana Honcharuk, a mãe da falecida criança, afirmou ter recebido por parte das autoridades policiais. Krivopishina encontrar-se-á no estrangeiro, o que motiva a necessidade de extradição.



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De acordo com o despacho da Procuradoria Geral, citado pelo 'football24.ua' em setembro do ano passado, a dirigente é suspeita ao abrigo do Artigo 271, ponto 2, do Código Criminal da Ucrânia, o qual pune a violação dos requisitos de segurança no trabalho que resulte na morte de uma pessoa. A investigação apurou que a responsável pela Academia do Benfica cometeu violações grosseiras das medidas de segurança, algo que terá sido confirmado por exames forenses. O tribunal ordenou a detenção da suspeita, apesar da sua ausência, decisão confirmada pelo Tribunal de Recurso de Kiev.

Durante o fatídico acampamento, o treinador levou as crianças para nadar num lago com 9 metros de profundidade e deixou-as sem a supervisão de um adulto. Ivan Goncharuk, de 10 anos, não sabia nadar e afogou-se. Os pais do menino ligaram repetidamente para a administração do acampamento logo no dia do infeliz acontecimento, mas as suas ligações foram ignoradas e acabaram por saber da morte do filho pela polícia. Segundo a investigação, o treinador em questão já tinha sido acusado de abandono anteriormente.

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