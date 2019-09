MotoGP: Miguel Oliveira termina fora dos pontos após queda

Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje em 16.º lugar o Grande Prémio de São Marino de MotoGP, depois de sofrer uma queda na oitava volta da corrida, quando era 15.º, numa prova conquistada pelo espanhol Marc Márquez (Honda).O piloto luso terminou a 1.07,831 minutos de Márquez, que alargou a liderança no Mundial para 93 pontos, graças à 77.ª vitória da carreira. Tem agora 275, contra 182 do italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que foi apenas sexto classificado.No campeonato, Miguel Oliveira perdeu uma posição, para o francês Johann Zarco (KTM), que foi 11.º, sendo agora 18.º no campeonato, com 26 pontos.