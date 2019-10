Morreu Jordão, mítica figura do Sporting

Rui Jordão, mítica figura de Sporting, Benfica e da seleção nacional, morreu esta sexta-feira aos 67 anos. Estava internado devido a um problema cardíaco.Jordão foi, por duas vezes, o melhor marcador do campeonato português e venceu seis campeonatos de Portugal na sua carreira - quatro pelo Benfica e dois pelo Sporting.Ficou na história do futebol português pelos seus dois golos na meia-final do Euro84, frente à França, que quase deram o apuramento a Portugal para a sua primeira final internacional de sempre.No fim da sua carreira tornou-se pintor, tendo concluído, em 2001, uma licenciatura em Pintura e Desenho, Introdução à Historia da Arte, Historia da Arte do século XX, Temas de Estética e Teorias da Arte Contemporânea, na Sociedade Nacional de Belas-Artes em Lisboa.