Rui Jordão morreu esta sexta-feira, aos 67 anos.



A temporada de sonho pelo Benfica levou-o até ao Real Zaragoza, mas a aventura em Espanha não lhe correu bem e, no seguinte, estava no rival da Segunda Circular, o Sporting. Ao lado de Manuel Fernandes, com quem formou uma dupla letal durante dez épocas, marcou 184 golos em 282 partidas. Pelo meio teve uma breve passagem pelos Jacksonville Tea Men dos Estados Unidos.



Depois dos "leões", ainda jogou duas épocas no Vitória de Setúbal, que lhe valeram uma chamada à seleção após o caos causado pelo escândalo Saltillo, que deixou os atletas escolhidos para o Mundial do México de fora, e 12 golos, para fechar com 304 golos nos seus 547 jogos da carreira.



Pelo meio, fica a "guerra" entre Benfica e Sporting, determinada pelo seu amor aos "verdes e brancos" e a intervenção do então presidente leonino João Rocha, que impediu uma investida de Pinto da Costa, que queria o ponta de lança aliado a Paulo Futre no FC Porto.



Chegou a ter novamente a carreira em perigo quando ainda estava no Sporting, quando sofreu uma fratura da tíbia da perna direita durante um jogo com o Benfica e, no seu regresso frente ao Famalicão, sofre uma nova fratura do perónio e dos ligamentos da tibiotársica da perna esquerda.



Voltou em força no Euro84, onde os "Magriços" superaram as expetativas e venceram um grupo com República Federal Alemã, Espanha e Roménia. Nas meias-finais, frente à anfitriã França em Marselha, Portugal poderia chegar à sua primeira final internacional de futebol.



O jogo começou com um golo do francês Jean-François Domergue e, já quando poucos acreditavam numa reviravolta, Portugal voltou ao encontro com um cabeceamento de Rui Jordão aos 74 minutos, que deixou o encontro empatado até ao fim dos 90 regulamentares.



Na primeira parte do prolongamento, em pleno Velodrome, Jordão gelou o coração de 55 mil pessoas a gritar por França com um remate acrobático após assistência de Chalana. Portugal estava perto da final do Euro84 mas a sorte acabou a seis minutos do fim, com dois golos de Domergue e Michel Platini, aos 114 e 119 minutos. Jordão foi o "quase-herói" de uma história feliz.



Ao todo, no seu palmarés conta com seis campeonatos de Portugal, quatro no Benfica e dois pelo Sporting, além de três Taças de Portugal, duas pelos "leões" e uma pelas "águias", e uma Supertaça pelo clube de Alvalade. A eles juntou ainda dois títulos de melhor marcador da I Liga, em 1975/76 e 1979/80.



Quando terminou a carreira, em 1989, dedicou-se à pintura e afastou-se do futebol.

No ano passado, inaugurou na galeria do Palácio Egito, em Oeiras, nos arredores de Lisboa, a exposição "Que a Mente resista/Projeto de uma exposição/Palavras Ditas", que lhe valeu um estágio no Centro Cultural de Cascais-Fundação D. Luís I, tendo recebido o Prémio Vespeira, por "Rosto da Cidade", exposto nas Bienais de Amarante e Montijo, entre outros locais.



A 3 de outubro deste ano, durante a vitória frente ao LASK Linz, foi homenageado pelo Sporting em pleno Alvalade XXI, numa fase em que já se encontrava hospitalizado, com um aplauso ao minuto 11, o número da sua camisola verde-e-branca.







Chegou a Portugal em 1970 com o rótulo de "novo Eusébio" para jogar num Benfica que havia ganhado sete dos dez últimos campeonatos. Mas foi no Sporting, com Manuel Fernandes a seu lado, que a "Gazela de Benguela" se tornou uma lenda do futebol nacional. Em 2001, concluiu Pintura e Desenho, Introdução à Historia da Arte, Historia da Arte do século XX, Temas de Estética e Teorias da Arte Contemporânea, na Sociedade Nacional de Belas-Artes em Lisboa.