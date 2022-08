Morreu Fernando Chalana, antigo jogador do Benfica

Morreu, esta quarta-feira, o antigo futebolista e jogador do Benfica Fernando Chalana, aos 63 anos.





No comunicado, o clube da luz lembra o "pequeno genial" que é um "dos grandes e eternos nomes" do Benfica.

"Chalanix", como era conhecido entre os adeptos, chegou ao Benfica aos 15 anos tendo jogado com o emblema das águias durante 13 épocas. Serviu depois como elemento técnico ligado ao futebol.



Fernando Chalana foi, em 1976, o jogador mais jovem de sempre a vestir a camisola do clube no primeiro escalão do clube.