Chalana (1959-2022): o primeiro mágico do futebol português

Nascido no Barreiro, a mítica fábrica de craques do antigo Benfica popular e operário, Chalana revolucionou o futebol português com a sua genialidade. Fora dos relvados, casou-se com uma cantora famosa e até nesse tipo de mediatismo foi precursor. Morreu esta quarta-feira, aos 63 anos.