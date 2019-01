O vice-presidente do Monaco, Vadim Vasilyev fez uma espécie de 'mea culpa' no ato de confirmação do regresso de Leonardo Jardim ao clube . O dirigente assumiu que despedir o treinador português há três meses foi uma tremenda asneira e admitiu erros de gestão."O nosso clube atravessa um momento muito difícil. Hoje, estou pronto para assumir total responsabilidade. Vendemos demasiados jogadores-chave no verão e, apesar dos fundos disponíveis, cometemos erros a contratar os substitutos. Algo que não nos permitiu construir uma equipa competitiva. E o despedimento de Leonardo Jardim foi, simplesmente, demasiado prematuro. (...) Hoje, apercebemo-nos de que a estória de Leonardo Jardim no clube não terminou como devia. Deveríamos ter-lhe dado a hipótese de continuar o seu trabalho", lamentou Vasilyev em comunicado no site do clube monegasco.Nesse sentido, o 'vice' garantiu que no mercado de janeiro o reforço da equipa já foi feito com maior precisão - Gelson Martins é um dos reforços. "Acreditamos que não é tarde de mais", salientou, abordando depois a situação de Thierry Henry, ontem suspenso das funções de treinador : "É uma lenda do futebol mas circunstâncias adversas e as muitas lesões não o deixaram tirar a equipa da crise. Gostaria de lhe agradecer por ter aceitado este desafio numa altura difícil do clube. Provavelmente, ele teria necessitado de mais tempo para implementar o que estava planeado mas, infelizmente, nós não temos esse tempo e tivemos de agir rapidamente."