Jacob Kiplimo bate recorde mundial na Meia Maratona de Lisboa

Ugandês tirou 10 segundos ao anterior registo, que pertencia ao etíope Yomif Kejelcha
O ugandês Jacob Kiplimo bateu este domingo o recorde mundial da meia maratona, ao vencer a Meia Maratona de Lisboa em 57:20 (marca não oficial).
Jacob KiplimoEPA/Arquivo
O atleta de 25 anos tirou 10 segundos ao anterior registo, que pertencia ao etíope Yomif Kejelcha (57:30 em Valência).
Kiplimo, de 25 anos, já tinha batido em 2021 o recorde do mundo na prova lisboeta, em 57.31 minutos, mas o etíope Yomif Kejelcha tinha tirado um segundo a essa marca em 2024, na cidade espanhola de Valência, que foi agora batida mais uma vez.
O atleta já tinha feito a distância em 56.42 minutos, na prova de Barcelona, em 16 de fevereiro de 2025, mas a marca nunca foi homologada pela World Athletics, por alegadamente ter sido beneficiado pelo carro marcador de ritmo que o precedia.
Os quenianos Nicholas Kipkorir (58.08) e Gilbert Kiprotich (58.59) foram segundo e terceiro colocados, respetivamente, completando o pódio masculino, enquanto o melhor atleta português foi Samuel Barata, 12.º, após 01:00.36 horas.
Já Tsigie Gebreselama voltou a vencer no feminino. A etíope, que tinha batido o recorde do percurso na anterior edição, em 01:04.21 horas, regressou à capital portuguesa e voltou a vencer, apesar de ter realizado os 21,0975 quilómetros em 01:04.48, sem bater de novo esse recorde.
O pódio feminino ficou composto pelas quenianas Janeth Chepngetich (01:06.50) e Regina Wambui (01:07.10), respetivamente, ao passo que Mariana Machado, em estreia na distância, foi a nona classificada e a melhor portuguesa, com 01:10.10.
A elite partiu da Cruz Quebrada, ao passo que a Meia Maratona de Lisboa e a prova popular de 10 quilómetros tiveram início na Ponte 25 de Abril, em Almada, num evento organizado pelo Maratona Clube de Portugal com mais de 30 mil inscritos.