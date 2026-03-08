Sábado – Pense por si

Desporto

Jacob Kiplimo bate recorde mundial na Meia Maratona de Lisboa

Record 11:09
Ugandês tirou 10 segundos ao anterior registo, que pertencia ao etíope Yomif Kejelcha

O ugandês Jacob Kiplimo bateu este domingo o recorde mundial da meia maratona, ao vencer a Meia Maratona de Lisboa em 57:20 (marca não oficial).

Jacob Kiplimo
Jacob Kiplimo EPA/Arquivo

O atleta de 25 anos tirou 10 segundos ao anterior registo, que pertencia ao etíope Yomif Kejelcha (57:30 em Valência).

Kiplimo, de 25 anos, já tinha batido em 2021 o recorde do mundo na prova lisboeta, em 57.31 minutos, mas o etíope Yomif Kejelcha tinha tirado um segundo a essa marca em 2024, na cidade espanhola de Valência, que foi agora batida mais uma vez.

O atleta já tinha feito a distância em 56.42 minutos, na prova de Barcelona, em 16 de fevereiro de 2025, mas a marca nunca foi homologada pela World Athletics, por alegadamente ter sido beneficiado pelo carro marcador de ritmo que o precedia.

Os quenianos Nicholas Kipkorir (58.08) e Gilbert Kiprotich (58.59) foram segundo e terceiro colocados, respetivamente, completando o pódio masculino, enquanto o melhor atleta português foi Samuel Barata, 12.º, após 01:00.36 horas.

 Tsigie Gebreselama voltou a vencer no feminino. A etíope, que tinha batido o recorde do percurso na anterior edição, em 01:04.21 horas, regressou à capital portuguesa e voltou a vencer, apesar de ter realizado os 21,0975 quilómetros em 01:04.48, sem bater de novo esse recorde.

O pódio feminino ficou composto pelas quenianas Janeth Chepngetich (01:06.50) e Regina Wambui (01:07.10), respetivamente, ao passo que Mariana Machado, em estreia na distância, foi a nona classificada e a melhor portuguesa, com 01:10.10.

A elite partiu da Cruz Quebrada, ao passo que a Meia Maratona de Lisboa e a prova popular de 10 quilómetros tiveram início na Ponte 25 de Abril, em Almada, num evento organizado pelo Maratona Clube de Portugal com mais de 30 mil inscritos.

Tópicos Atleta Recordes Valência Maratona Lisboa Jacob Kiplimo World Athletics
