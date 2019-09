Miguel Oliveira em 13.º em Aragão sobe duas posições no Mundial de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje na 13.ª posição o Grande Prémio de Aragão de MotoGP, 14.ª prova da temporada, conquistada pelo espanhol Marc Márquez (Honda).O almadense, que partiu do 16.º lugar da grelha, concluiu as 23 voltas ao circuito de Alcañiz a 33,063 segundos de Márquez, que conquistou a oitava vitória da temporada e 78.ª da carreira, em 200 corridas.Com este resultado, Oliveira subiu duas posições, até ao 16.º lugar do campeonato, com 29 pontos, enquanto Márquez chegou aos 300 pontos, alargando a vantagem sobre o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que foi segundo, para 98.A próxima prova do Mundial de MotoGP é o Grande Prémio da Tailândia, em 06 de outubro.