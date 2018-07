A incrível vitória da squadra azzurra

Começaram o torneio assim: 0-0 com a Polónia, 1-1 com o Peru e 1-1 com os Camarões. Em casa, os jornais escreveram o pior possível da equipa. As manchetes chegaram a ser humilhantes. Mas a Itália treinada por Enzo Bearzot conseguiu ainda assim passar à segunda fase de grupos. Nos jornais, a troça e a descrença continuavam: era evidente que a equipa não tinha qualquer hipótese, com os adversários que lhe calhara enfrentar: a Argentina e o Brasil. Restava esperar que os resultados não fossem desastrosos.

Só que... Diante de Maradona, Ardiles, Kempes, Passarella e outras estrelas da selecção campeã quatro anos antes, a squadra azzurra cometeu a proeza de ganhar 2-1. Dias depois, frente ao poderoso Brasil de Zico, Sócrates e Falcão, os italianos desafiaram outra vez todos os prognósticos: 3-2. Terá morrido neste jogo emocionante uma maneira ingénua e aberta de jogar, a dos brasileiros, e nasceu um herói, Paolo Rossi, autor dos três golos italianos. Ficou além disso a convicção de que a Itália era muito mais do que aquela equipa desinspirada que se arrastara pelos campos de Espanha nos primeiros três jogos.

As meias-finais ditaram um reencontro com a Polónia, reedição do jogo de estreia, mas desta vez os italianos não perdoaram, com mais dois golos de Rossi.