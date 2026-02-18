Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Desporto

Tenista Jaime Faria vence Baez e está nos 'oitavos' do ATP 500 do Rio de Janeiro

Lusa 07:44
Capa da Sábado Edição 17 a 23 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 17 a 23 de fevereiro
As mais lidas

Número dois português venceu o encontro com os parciais de 7-5 e 6-1.

O tenista português Jaime Faria, 147.º do ranking mundial, qualificou-se na terça-feira para os oitavos de final do torneio ATP 500 do Rio de Janeiro, no Brasil, em terra batida, ao superar o argentino Sebastián Báez, 32.º.

Jaime Faria segue para os 'oitavos' no Rio de Janeiro
Jaime Faria segue para os 'oitavos' no Rio de Janeiro AP

Face ao quarto cabeça de série da prova 'canarinha', o número dois luso impôs-se em dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-1, num embate da primeira ronda que durou uma hora e 35 minutos.

Nos oitavos de final, Jaime Faria, que ganhou 80% dos pontos em que colocou o primeiro serviço (28 em 35), vai defrontar o bósnio Damir Dzumhur, 62.º ATP, que eliminou o espanhol Pedro Martínez, 101.º, ao vencer por 0-6, 7-6 (7-5) e 6-4.

Jaime Faria tinha sido eliminado na última ronda de qualificação, ao perder com o brasileiro Igor Marcondes, 348.º jogador mundial, por 6-1 e 7-6 (7-5), mas rumou ao quatro principal como 'lucky loser'.

Tópicos Ténis Jaime Faria Sebastián Báez Brasil
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Tenista Jaime Faria vence Baez e está nos 'oitavos' do ATP 500 do Rio de Janeiro