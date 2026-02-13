Mau tempo: Pedro Proença promete apoio aos clubes sem se substituir ao Estado

Depois de ter visitado clubes em Leiria, o líder federativo deslocou-se hoje a Caxarias, na zona norte do distrito de Santarém, para conferir os danos e assumir, presencialmente, o apoio ao "futebol de base".

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, visitou hoje o Caxarias, clube do concelho de Ourém, e prometeu apoio na recuperação dos estragos provocados pela depressão Kristin, sem, contudo, se substituir ao Estado.



Pedro Proença, presidente da FPF DR

Depois de ter visitado clubes em Leiria, o líder federativo deslocou-se hoje a Caxarias, na zona norte do distrito de Santarém, para conferir os danos e assumir, presencialmente, o apoio ao "futebol de base".

"Indubitavelmente, impunha-se vir a Santarém. Depois da criação do comité de emergência, este acompanhamento no terreno é fundamental. Sem o futebol de base não há, depois, a qualidade que conseguimos projetar. A FPF vai estar presente, vai ajudar, dentro das suas possibilidades, toda esta gente que faz um trabalho único. Já tínhamos estado em Leiria, estamos em Santarém e estaremos também em Coimbra", afirmou Pedro Proença.

Depois de ter percorrido o campo do clube ouriense, cuja bancada ficou sem cobertura, a iluminação se desfocou, o telhado desapareceu e quatro carrinhas ficaram danificadas, o antigo árbitro elogiou o "trabalho absolutamente extraordinário no futebol de base" do Caxarias, fundado em 1973.

"É uma responsabilidade. Tão importantes como os clubes grandes são estes clubes, de menor dimensão, porque fazem este trabalho anónimo e que tantas vezes não é reconhecido e é essa a nossa obrigação, estar junto da base, que é tão importante como o futebol de excelência", vincou.

Contrapondo a visita de hoje ao 'glamour' do congresso da UEFA e do sorteio da Liga das Nações, na véspera, em Bruxelas, e perante os presidentes da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, e da Associação de Futebol (AF) de Santarém, Joaquim Martinho, dirigiu-se ao líder do Centro de Cultura e Desporto de Caxarias, Joaquim José, prometeu: "Podem contar com a FPF para reerguer este clube".

Até ao fim de fevereiro, os clubes podem candidatar ao Fundo de Catástrofes, criado no passado dia 06, para suprirem "dificuldades operacionais significativas e danos relevantes nas suas infraestruturas", num montante global de 100 mil euros.

Após esta segunda visita, Pedro Proença excluiu a possibilidade de aumentar este valor.

"A FPF não se deve substituir ao Estado. É nossa obrigação estar presente. Obviamente, dentro das nossas limitações orçamentais, tudo faremos para ajudar quem precisa, de forma direta, com alocação de recursos, dando visibilidade às competições do distrito, de forma conjunta e articulada, para ultrapassarmos estas dificuldades", concluiu.

De acordo com o presidente da AF Santarém, o Caxarias é o clube do distrito com danos mais significativos, entre uma dezena de clubes afetados pela intempérie como CD Fátima, Freixianda, Ferreira do Zêzere, União de Tomar e Juventude Ouriense, no norte do distrito, Benavente e AREPA, além do complexo desportivo de Rio Maior, que acolhe os jogos do Casa Pia, e, devido às cheias no rio Tejo, a dificuldade nos acessos ao campo na Ribeira de Santarém, utilizado pelo União local.