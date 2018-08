Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, mostrou-se surpreendido pelo facto de Rafael Leão ter assinado pelo Lille , falando de "forças superiores" que tornaram nulos os esforços de Sousa Cintra para recuperar o jogador."Para mim é uma surpresa, porque assisti ao esforço extraordinário que Sousa Cintra fez para recuperar o jogador, foram horas e horas de contactos, mesmo em troca de impressões com o agente, negociações com o próprio pai e o Rafael Leão. Assisti a muitos desses telefonemas e digo que só um homem com sentido muito forte de sportinguismo e responsabilidade é que era capaz de estar tanto tempo nessas tentativas. Se o problema estivesse nas mãos de Rafael Leão, ele estava neste momento em Alvalade. Nem tinha saído. Mas outras forças que foram superiores não entenderam assim e não acredito que tivessem prestado um bom serviço ao Rafael Leão, que encontrava aqui na sua casa o espaço importante para a sua progressão", referiu aos jornalistas.O responsável leonino garantiu no entanto que os leões estão ao nível dos rivais neste início de temporada: "O Sporting não está atrás de ninguém, é um clube de vanguarda, está à frente de todos, como grande instituição cheia de pergaminhos. Há agora que equilibrar algumas coisas que não estão tão bem, mas o Sporting está em pé de igualdade nesta maratona que vai ser o campeonato. Parte para ganhar, a raça do leão não treme por pequenas coisas. O Sporting está forte e recomenda-se".