Maria Martins e Ivo Oliveira brilham nos mundiais de ciclismo de pista

O ciclista português Ivo Oliveira foi esta sexta-feira medalha de bronze na perseguição individual dos mundiais de pista. Menos de uma hora depois, também a atleta lusa Maria Martins conseguiu o terceiro lugar do pódio no omnium, no evento que está a decorrer em Saint-Quentin-en-Yvelines, França.





Ivo Oliveira conseguiu assim o primeiro pódio para Portugal nesta edição e o segundo da carreira para o luso. Vice-campeão mundial da disciplina em 2018, o português de 26 anos cumpriu a prova com 4.08,738 minutos, melhor do que o britânico Dan Bigham, adversário pelo último lugar do pódio.O título mundial, disputado numa final pelo ouro 100% italiana, foi para Filippo Ganna, que bateu o recorde do mundo para superar Jonathan Milan, fixando o novo máximo em 3.59,636.Já a ciclista portuguesa Maria Martins conquistou assim o segundo pódio para Portugal nesta edição e o segundo da sua carreira. A portuguesa somou, ao todo, 99 pontos, conseguindo novo bronze em mundiais de elite, depois de ter sido terceira na corrida de scratch do campeonato do mundo de 2020.O título mundial foi para a norte-americana Jennifer Valente, campeã olímpica do omnium em Tóquio2020, em que Maria Martins foi sétima, somando 118 pontos, com a neerlandesa Maike van der Duin no segundo posto, com 109.