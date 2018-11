Portugal e Itália jogam este sábado: o encontro está agendado para as 20:45 (19:45 de Lisboa) e terá arbitragem do holandês Danny Makkelie.

O seleccionador de Itália, Roberto Mancini, afirmou hoje que Portugal, mesmo sem Cristiano Ronaldo, continua a ser uma selecção "muito forte" e assumiu que o grande objectivo da sua equipa é o apuramento para o Euro2020.



"Cristiano Ronaldo não vai estar, mas Portugal continua a ser uma grande equipa, uma equipa muito forte. Mostrou isso na final do Euro2016. O Ronaldo saiu lesionado e venceu o troféu na mesma. Portugal tem excelentes jogadores e uma boa qualidade de jogo, sobretudo na fase ofensiva. Não é por acaso que é campeão europeu", afirmou Roberto Mancini.



O treinador italiano, que falava em San Siro, Milão, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com a selecção portuguesa, do grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, assumiu o desejo de alcançar a próxima fase de prova, mas lembrou que o "renascimento da Itália passa pela qualificação para o próximo Europeu".



"Queremos chegar à próxima fase, mas o grande objectivo é o apuramento para o próximo Campeonato da Europa. É por isso que vamos utilizar muitos jovens e dar-lhes a oportunidade de errar, mesmo em jogos importantes como este. Estamos a melhorar de jogo para jogo", disse o antigo avançado.



Para já, Mancini quer recolocar a Itália "nos grandes palcos", depois da ausência no Mundial2018, que deixou o futebol italiano "de rastos".



"A moral da equipa estava muito fraca depois da eliminação. Queremos trazer Itália de volta aos palcos em que merece estar, mas vai demorar algum tempo. Não há nenhuma varinha mágica", referiu o técnico de 53 anos.



A Itália necessita de vencer Portugal para continuar na luta pelo apuramento para a fase final da Liga A da Liga das Nações, enquanto um empate será suficiente para selecção lusa garantir a qualificação.