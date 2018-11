O técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus, não se esconde sobre um possível regresso ao Benfica, apesar de garantir que respeita Rui Vitória e que não quer abordar hipóteses. Ainda assim, apesar de garantir que ninguém o abordou para regressar à Luz, deixa vários elogios ao clube "encarnado" e socorre-se de um provérbio popular para expressar o que lhe vai na alma. "O bom filho a casa torna", diz em entrevista ao jornal A Bola.



"Primeiro, o Benfica tem treinador e tenho de respeitar o treinador do Benfica. Segundo, o Benfica nunca falou comigo para eu regressar a Portugal. Nunca! Terceiro, foram seis anos no Benfica. Tenho uma amizade muito forte com gente do Benfica, principalmente com o presidente, Luís Filipe Vieira, mas isso não dá para pensarmos que só por esse motivo vou regressar ao Benfica", explicou ao jornal desportivo, garantindo que "não sabe" o seu futuro. "Tenho contrato de um ano com outro de opção", acrescentou.



A saída do Al-Hilal é um passo que Jesus dá como muito provável, apesar da existência de anos de contrato. O destino tem que ser a Europa, pois o actual vínculo não permite que assine por clubes árabes ou asiáticos. "As pessoas amam-me, adoram-me. No dia em que eu sair eles não vão gostar. Reconhecem valor. Tratam-me bem. Não vão perceber as razões da minha saída", assumiu, rematando: "Vou ter o mesmo problema no Al-Hilal do que quando fui do Belenenses para o SC Braga, mas que posso fazer? Sou treinador de futebol e tenho de seguir a minha vida."