As promessas insólitas nas eleições do Sporting: BD, bifanas e raspadinhas

Frederico Varandas quer criar torneios de videogames e organizar uma Feira das Tasquinhas. E João Benedito vai pintar na cobertura do estádio a frase: “Aqui joga o Sporting, aqui nasceu Cristiano Ronaldo.” Veja as promessas mais surpreendentes dos seis candidatos à presidência do Sporting

Todos prometem equipas directivas "profissionais e competentes" e garantem que vão voltar a fazer do Sporting campeão (o último título no futebol sénior foi em 2002). Mas, para lá das promessas óbvias, usadas para agradar aos adeptos, o que é que os programas eleitorais têm de diferente? É isso que aqui lhe apresentamos, com o desfile dos seis candidatos às eleições de 8 de Setembro feito por ordem alfabética. Recorde ainda o que prometia Pedro Madeira Rodrigues, que acabou por retirar a candidatura e anunciar que apoiará antes José Maria Ricciardi.



Fernando Tavares Pereira

Ronaldo no museu?

Cristiano Ronaldo vai ter uma das suas Bolas de Ouro no Museu do Sporting? Uma das propostas do candidato Fernando Tavares Pereira, de 61 anos, passa por "pedir a todos os grandes atletas do Sporting que disponibilizem os seus troféus ou acervos, para que possam figurar em exposições temporárias ou permanentes" do Museu.



No seu programa eleitoral (com 10 páginas), o empresário de Tábua (que tem um império em áreas como metalomecânica, construção civil, inspecções automóveis, agricultura ou turismo) garante que se for eleito não vai receber vencimento: "Quero servir o Sporting."



Entre as habituais promessas de "estabilidade", "rigor", "competência", "estrutura profissional de gestão", "liderança no panorama do futebol nacional" ou "intensificar a aposta no merchandising", surgem outras menos óbvias. Como criar a prova Professor Mário Moniz Pereira, "para enaltecer o que foi este grande sportinguista e promover a competição das várias modalidades". Ou permitir que os adeptos que sejam sócios dos núcleos sportinguistas (com uma quota de 1,5 euros) tenham direito a ver um jogo de futebol por época em Alvalade.



Frederico Varandas

Bifanas e pack Baby

Pôr os adeptos a dar sangue nos dias de jogo, criar uma zona de roulottes de bifanas junto do estádio, para ser concessionada ou explorada pelo clube, e permitir que alguns sócios possam treinar com a equipa principal de futebol. Entre as 47 medidas propostas pela candidatura de Frederico Varandas, estas são as que mais surpreendem. Mas há mais.



O médico, de 38 anos, que foi director clínico do Sporting entre 2011 e 2018, quer criar uma espécie de Feira das Tasquinhas junto ao estádio – na Festa dos Núcleos, na Praça Centenário, cada núcleo do clube terá a sua banca com iguarias da respectiva região. Frederico Varandas pretende ainda utilizar o espaço da antiga Loja Verde para criar "um Sports Bar onde os sócios e os adeptos possam conviver".



Chegar aos 200 mil sócios é um dos objectivos, sugerindo várias medidas, como premiar quem angarie novos sócios: passa a ter "livre acesso aos jogos no estádio e no pavilhão durante um mês logo que o novo membro atinja um ano de filiação com quotas pagas". Há ainda a atribuição do pack Baby Sporting para bebés que sejam inscritos como sócios na primeira semana de vida.



Entre as medidas para os mais novos, realce para o lançamento da banda desenhada do Jubas (no jornal do Sporting) e de uma série de desenhos animados na Sporting TV. Ou a criação, no pavilhão João Rocha, de "torneios de E-Sports e videogames".



Frederico Varandas quer introduzir o basquetebol e o padel no clube, assim como "atrair mais mulheres para o Sporting" e "promover a criação de equipas femininas em todas as modalidades". Na formação, promete "criar uma rede de transporte de atletas e famílias, para assegurar a presença das famílias nos jogos em Alcochete e uma interacção entre Alvalade, a Academia e o Pólo do Estádio Universitário [onde funcionam as escolinhas], através de um programa de shuttles".



João Benedito

Euromilhões e raspadinhas

"Somos filhos do Sporting", diz a candidatura de João Benedito, que promete trazer de volta a Alvalade, em cargos de dirigentes, figuras como Peter Schmeichel e André Cruz. Símbolo dos "leões" – esteve no futsal 20 anos e fez 558 jogos, a maioria como capitão –, quer colocar a sua experiência como atleta ao serviço do clube e tornar aquilo que considera ser a mentalidade ganhadora dos elementos da sua lista a alavanca para vitórias.



Com ele, as equipas terão apenas um capitão e haverá um manual do atleta e do treinador: "Não é permitido nem é tolerável responder ou confrontar sócios e adeptos", "os atletas do clube são obrigados a ir a pelo menos um jogo de outra modalidade" e "é expressamente proibido voltar as camisolas de forma a mostrar o nome, deixando o símbolo para as costas".



João Benedito, de 39 anos, quer continuar a lutar pelo reconhecimento dos campeonatos de Portugal entre 1922 e 1938, promete receber todos os funcionários contratados e envolver o clube no combate à obesidade infantil, seguindo "o programa de Michelle Obama".



A venda de jogos da Santa Casa na Loja Verde (raspadinhas, Euromilhões e Placard) é um objectivo para criar receitas. Se João Benedito vencer as eleições, quando for viajar de avião não se esqueça de olhar para a cobertura do estádio de Alvalade. "Para que todos os passageiros vejam", o antigo atleta quer lá colocar uma inscrição: "Aqui joga o Sporting, aqui nasceu Cristiano Ronaldo."



José Dias Ferreira

A Residência do Leão

É um dos grandes objectivos de Dias Ferreira, que já se candidatou às eleições de 2011: garantir que existe uma segunda volta caso ninguém vença com maioria de 50%. O advogado, de 71 anos, quer construir uma Academia de Formação na zona de Lisboa ou Oeiras, numa aposta que se deve intensificar com a criação de "campos de recrutamento" em alguns países africanos.



O "ADN Sporting" – capitalizando o nome de Ronaldo, nos casos em que for possível – é uma constante ao longo do programa, que também pretende criar uma academia de modalidades e uma Residência do Leão – centro de apoio aos atletas retirados. Dias Ferreira deseja liderar um Sporting ainda mais "verde" e tecnológico. Implementar wi-fi em todo o estádio de Alvalade, um projecto de miniprodução fotovoltaica ou postos de carregamento eléctricos sem custos para o clube são alguns dos projectos de uma candidatura com vertente ecológica.



José Maria Ricciardi

Provedor do Sócio

"Gerir e liderar o Sporting Clube de Portugal como se fosse a sua própria casa" é o lema que José Maria Ricciardi quer ver cumprido por todos os dirigentes leoninos, que têm também de saber "aceitar a diversidade de opiniões". O banqueiro, de 63 anos, não nega a sua área profissional de origem e deixa definido o barómetro da sua candidatura logo no primeiro ponto da "Visão": "Sustentabilidade económica e financeira a curto, médio e longo prazo." Para cumprir esse objectivo, promete injectar 120 milhões de euros no clube – valor que diz ser preciso para colmatar o défice imediato.



Aproveitar os atletas formados no clube, contratar em "menos quantidade e melhor qualidade" e definir de "forma clara" o perfil do treinador são outras medidas que considera fundamentais.



Ricciardi quer, ainda, "incrementar a prospecção no universo escolar de talentos para a criação de uma formação consolidada de forma a servirem as principais equipas" do clube. Criar um Grupo de Conselheiros e um Provedor do Sócio, além de pacotes de deslocação aos estádios e pavilhão, são outros dos objectivos.



Rui Jorge Rego

Hotel e painéis fotovoltaicos

Construir um hotel junto da Academia de Alcochete, para aproveitar os passageiros do futuro aeroporto na margem sul do Tejo e gerar mais receitas para o Sporting. Esta é uma das propostas do candidato Rui Jorge Rego. O advogado, de 46 anos, que foi secretário da Mesa da Assembleia-geral do clube entre 2011 e 2013, com Godinho Lopes, pretende ainda "melhorar e expandir a Academia", com mais campos de futebol e ginásios.



Ainda a nível da formação, defende que os craques descobertos pelos olheiros devem começar a integrar a Academia com 12 anos, vigiados por "um gabinete multidisciplinar de acompanhamento do desenvolvimento dos jovens atletas, com psicólogos, médicos, explicadores, e a instituição de um modelo de ‘tutoria’".



Rui Jorge Rego, que não vai ser presidente da SAD (essa função será ocupada por Paulo Lopo, actual presidente da SAD do Leixões), quer ainda melhorar o estádio de Alvalade, com o rebaixamento do relvado e a eliminação do fosso, e torná-lo mais ecológico, com a instalação de painéis fotovoltaicos – "garantindo que parte da electricidade consumida seja localmente produzida e que nos dias em que não há competições seja abastecedor da rede pública".



Alvalade será um smart stadium, com uma aplicação que "permite pedir e pagar os snacks e as bebidas com respectiva entrega na cadeira, replays de vídeo de alta-definição" ou interacções durante os jogos, seja "um apelo do treinador às bancadas" ou "uma mensagem de um jogador lesionado, vinda do balneário, a garantir-nos que está bem".



Pedro Madeira Rodrigues (que entretanto desistiu e apoia a candidatura de Ricciardi)

Clube Naval do Sporting

Pedro Madeira Rodrigues referiu várias vezes durante a campanha que foi ele "o único" que tentou derrotar Bruno de Carvalho nas eleições de 2017. Os menos de 10% de votos obtidos não desmoralizaram o empresário, de 47 anos, que prometia tornar obrigatória a declaração de rendimentos e património no início e no fim do mandato por parte dos presidentes do clube e da SAD.



Pretendia ainda "impor a utilização do equipamento principal" do Sporting nos jogos (e "travar a banalização e excessiva secundarização do equipamento Stromp") e realizar mais treinos abertos aos sócios no estádio de Alvalade. Além disso, queria criar uma fan zone junto ao relvado "que permita que associados sorteados possam ter acesso directo aos jogadores" e ainda distribuir gratuitamente, por meio electrónico, o jornal do clube a todos os sócios com as quotas em dia.



O regresso do basquetebol, a criação do conceito de Escolas Academia Sporting de modalidades, construir o Clube Naval do Sporting e tornar Mário Moniz Pereira sócio nº 2 de maneira perpétua eram outras das apostas do seu programa, que também defendia a substituição das cadeiras coloridas do estádio de Alvalade e o possível encerramento do fosso. Fora das quatro linhas, tinha a intenção de "propor melhorias ao nível de jogo", como o relógio parar nos últimos 10 minutos das partidas sempre que a bola sai ou há faltas.