Madeira Rodrigues admite entendimento com Ricciardi e Tavares Pereira

Pedro Madeira Rodrigues admitiu esta segunda-feira chegar a um entendimento com José Maria Ricciardi e Fernando Tavares Pereira relativamente às eleições para a presidência do Sporting. Para o candidato, é preciso dar um sinal de união aos sportinguistas."Continuo a achar que está a dar-se um sinal de desunião. Sete candidatos são candidatos a mais. Quem conseguir dar um sinal de união vai ter uma grande vantagem. Os sportinguistas serão reconhecidos a quem der esse passo. Tenho de ter a humildade de perceber que posso cooperar com outros de forma a termos uma liderança mais consistente. É possível haver entendimentos. Não necessariamente com Ricciardi. Com ele e Tavares Pereira… Temos uma linguagem muito parecida. Uma linguagem de gestores. É fácil entendermo-nos os três. Vejo entre os três uma forma de nos entendermos como gestores. Na prática? Não faço ideia. Até agora só houve contactos exploratórios. Tudo que fizermos será a pensar no bem do Sporting", referiu na Sporting TV.