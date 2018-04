O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, considera que as arbitragens dos ultímos jogos dos arsenalistas e do Sporting têm "desvirtuado os resultados e, consequentemente, a classificação". Numa carta enviada ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, a que o Record teve acesso, Salvador critica a arbitragem do Belenenses-Sporting, jogo ganho pelos "leões" por 4-3."Foi mais uma machadada na verdade desportiva e mais um retrocesso naquilo que pode e deve ser uma ferramenta de apoio, tendo-se verificado uma vez mais que o VAR só é importante se houver competência de quem o utiliza", escreveu Salvador, questionado o terceiro golo dos "verdes e brancos", falando em "mão deliberada de Ristovski" no início da jogada. Além disso, os bracarenses também defendem que Acunã devia ter sido expulso.Na mesma missiva, a SAD do Sp. Braga diz que a equipa foi prejudicada em quatro jogos e devia ter mais cinco pontos. Já os "leões" têm "nove pontos a mais", defende o clube. "Senhor presidente [do Conselho de Arbitragem da FPF], em condições normais o Sp. Braga estaria numa posição classificativa bem diferente, a disputar o título nacional", escreveu Salvador.A quatro jornadas do final da I Liga, o Sporting é terceiro classificado com 71 pontos e o Sp. Braga é quarto, com 68.