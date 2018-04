O clube de José Mota vai defrontar o FC Porto ou o Sporting (ainda por apurar) na final da Taça, que se realiza a 20 de Maio.

O Desportivo das Aves venceu esta quarta-feira o Caldas, por 1-2, no jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. A equipa da I Liga fica assim apurada para a final da Taça, que se vai realizar no Jamor a 20 de Maio - contra o FC Porto ou contra o Sporting (ainda por apurar).



Aos 55 minutos, Jorge Felipe deu o primeiro (e único) golo ao Caldas, com um autogolo. Aos 97 minutos, já no prolongamento, Vítor Gomes marcou o primeiro do Aves e, aos 107 minutos, fez o segundo golo. Aos 114 minutos da partida, Mama Baldé ainda colocou a bola dentro da baliza do Caldas mas o lance foi anulado por fora-de-jogo.



No jogo da primeira mão, o Desportivo das Aves derrotou o Caldas, do Campeonato de Portugal, por 1-0.