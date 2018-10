Luís Filipe Vieira: O jeito que dá assinar de cruz

Na entrevista que deu à TVI, o presidente do Benfica revelou que não liga a minudências. "Tenho mais que fazer" ou "não sou bilheteiro do Benfica" foram as respostas de Luís Filipe Vieira quando interrogado sobre emails a pedir camisolas ou bilhetes. "Respondo ok a tudo. Acham que leio tudo ao milímetro?", questionou o líder encarnado, que garantiu ainda que nos contratos de jogadores também assina de cruz. "Vejo o dinheiro que vão ganhar, os anos de duração e pouco mais, não vou ler tudo".





Esse voo da águia, esse pairar acima das miudezas, permite agora a Luís Filipe Vieira – depois de defender o arguido Paulo Gonçalves, "um grande profissional", que quis sair do clube "de livre vontade", para se dedicar à sua defesa – afirmar: "Não vamos misturar Paulo Gonçalves com Benfica".Luís Filipe Vieira aproveitou ainda para sossegar as hostes encarnadas quanto a quaisquer suspeitas de corrupção. Disse, mais do que uma vez, que tudo o que o Benfica ganhou "foi dentro de campo, com muito suor". E permitiu-se até lançar a bomba: "Se ficar provado que algum dia, ao longo destes 15 anos, o Benfica praticou actos ilícitos e que levaram à corrupção garanto que me demito imediatamente".Ora, Vieira só diria isto escudado nas opiniões da sua (reforçada) equipa de advogados, pelo que se depreende que os vários casos, desde os emails ao e-toupeira ou Mala Ciao, não vão dar em nada para o Benfica – desportivamente falando, claro, porque há danos na imagem. Embora, curiosamente, Luís Filipe Vieira se tenha mostrado despreocupado com isso, dando o exemplo da recente renovação do contrato com a Emirates. "Estes casos têm-nos afectado mais a nós do que aos nossos parceiros, que sabem a gestão que fazemos e acreditam em nós".Na entrevista, a questão do alegado saco azul de 1,9 milhões de euros, que se suspeita que terão saído das contas do Benfica para outras empresas como esquema para retirar dinheiro do clube, não foi abordada devidamente. Vieira limitou-se a dizer que "há muitas denúncias anónimas no nosso país" e o caso ficou por ali.O presidente do Benfica, que cumpre neste dia 31 de Outubro 15 anos à frente do clube, aproveitou ainda para revelar que se vai recandidatar nas eleições de 2020, num recado óbvio aos putativos candidatos que se vêm perfilando, sendo o mais visível Gomes da Silva. E disse ainda que depois desse mandato se poderá candidatar mais uma vez, para conseguir os seus objectivos, que não foram explicados mas que se depreende seja a promessa/sonho feita há muito, de que o Benfica há-de ganhar a Liga dos Campeões – e tendo como base da equipa os jogadores saídos do Seixal. Vieira garantiu mesmo: "Este ano tivemos ofertas de 35 e 40 milhões de euros por alguns jovens (presume-se que Gedson e Rúben Dias) e não vendemos".

Luís Filipe Vieira garantiu que o Benfica está a preparar-se para dominar o futebol português na próxima década, e com base na formação. "Imagine que tínhamos retido todos os nossos talentos. Agora lembram-se do Cancelo e do Bernardo Silva", disse, concluindo: "A estratégia é ganhar com os talentos e já provamos isso".

A questão, aqui, é que, como acontece em equipas com grande tradição na formação, como Ajax ou Sporting, os talentos muitas vezes precisam de tempo para emergir – além de que têm épocas de altos e baixos. E os adeptos nem sempre têm paciência para esperar. Não há títulos, sobram os protestos.

Bernardo Silva não explodiu logo na primeira época no Mónaco (um clube que não tem, nem de longe, a pressão de ganhar do Benfica), e Cancelo só agora está na plenitude na Juventus (e já saiu do Benfica há três anos, passando por clubes que atravessam fases de menor fulgor, como são o Valência e o Inter de Milão), o mesmo acontecendo com craques como André Gomes ou Renato Sanches (que não aguentaram a pressão de Barcelona e Bayern de Munique).

Luís Filipe Vieira disse várias vezes que a formação "é o futuro do Benfica" e avisou: "Disse há 6 ou 7 anos que o Benfica ia ser a base da selecção, e já lá está". E, numa óbvia e expectável defesa de Rui Vitória, adiantou que ele "é o treinador certo" para o projecto do Benfica. O presidente encarnado garantiu que se Rui Vitória assim o desejar, só sairá no final do contrato, isto é, em 2020.

Outra coisa não seria de esperar. Aliás, não se percebe a histeria benfiquista a pedir a cabeça do treinador, numa altura em que apenas se cumpriram oito jornadas do campeonato. O Benfica está a 1 ponto da liderança, quando há um ano estava a 4 do FC Porto. E na Liga dos Campeões, apesar do apuramento para os oitavos estar complicado (mesmo uma vitória contra o Ajax, na Luz, poderá não chegar, basta que os holandeses ganhem depois na Grécia e o Benfica perca em Munique), na época passada as coisas estavam piores (o Benfica tinha perdido 5-0 com o Basileia). E, se nessa altura Vieira não o descartou… Aliás, o presidente voltou a relembrar o episódio com Fernando Santos (em 2007), quando o despediu no início da época e "nada melhorou, só piorou". Um episódio traumatizante, mas que continua a fazer soar campainhas de alerta em Vieira quando as coisas correm mal – foi por isso que segurou Jorge Jesus em Maio de 2013, quando perdeu tudo em 15 dias.



Quanto à conversa (tornada pública esta semana) de Dezembro de 2017, entre Luís Filipe Vieira e o empresário César Boaventura, em que fica implícito que o líder das águias se prepara para "despachar" Vitória para o Everton, Vieira garante que não foi nada disso. "Vender Rui Vitória não era a minha intenção", disse, explicando que o técnico teria recebido uma proposta para ir ganhar oito vezes mais, mas não quis sair. "Não era eu que lhe ia cortar as pernas", garantiu.

Surpreendente foi ainda a garantia, dada por Luís Filipe Vieira, de que não há cartilhas no Benfica. "Só há uma voz no Benfica, sou eu", disse, adiantando que Carlos Janela não é funcionário do clube e que quando muito poderá haver comentadores ligados ao Benfica que ligam para esclarecer alguns assuntos. Agora, emails enviados pela comunicação do clube, com sugestões e directrizes, isso não. "Vou averiguar isso bem, e se os emails seguem, deixam de seguir".