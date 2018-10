Antigo jogador reagiu a Record às duras palavras do presidente do Benfica

As duras palavras proferidas por Luís Filipe Vieira em relação a António Simões, durante a entrevista concedida à TVI esta terça-feira, deixaram o antigo jogador revoltado. Em declarações ao Record, o Magriço revelou que vai emitir um novo comunicado em breve, relativo ao tema da alegada censura de que se queixa ser alvo na BTV, mas não deixou de responder ao presidente do clube da Luz.



"Sou um homem livre e isso incomoda porque a oposição está toda lá dentro", começou por dizer António Simões, de 74 anos, garantindo que sempre disse a verdade em relação a este tema.



"Nunca menti! Aliás, o presidente do Benfica é que mentiu quando falou do Carlos Janela", respondeu o antigo extremo, referindo-se à parte da entrevista na qual Luís Filipe Vieira garantiu não existir uma cartilha no clube da Luz, muito menos entregue aos comentadores por Carlos Janela. "Nem é funcionário do Benfica", atirou, então, o líder do emblema encarnado.



