O director de comunicação do Benfica, Luís Bernardo, garante que o Gabinete de Crise é "uma estrutura criada para fazer o acompanhamento diário e permanente de tudo o que sai em relação a este caso dos emails" - e não uma plataforma para "fazer denúncias anónimas ou controlar o que os jornalistas fazem"."[O Gabinete de Crise] É uma estrutura criada para fazer o acompanhamento diário e permanente de tudo o que sai em relação a este caso dos emails. É composta por elementos dos gabinetes de Comunicação, Jurídico e também da equipa de advogados que tem acompanhado todo este processo, liderada pelo dr. João Correia. A grande preocupação do Gabinete são aspetos jurídicos, não é andar a fazer denúncias anónimas ou a controlar o que os jornalistas fazem - isso é completamente falso e absurdo. Se existe alguma suspeita sobre o modus operandi, fazemos aqui um convite para que estejam presentes numa das nossas reuniões para perceber o trabalho meticuloso que fazemos. Estamos a lidar com um crime extremamente complexo, como é o caso do cibercrime", referiu Luís Bernardo ao canal televisivo do Benfica.Além disso, o responsável pela comunicação dos encarnados classifica o caso dos emails como "um crime" e pede uma actuação da Justiça: "Vejamos o que está em causa: houve ou não houve um roubo de toda a correspondência privada do Benfica dos últimos 10/11 anos? Houve, ninguém tem dúvidas! Quem é que foi o porta-voz desse roubo? O directo de comunicação do FC Porto foi a primeira pessoa a aparecer, no Porto Canal, a relatar o conteúdo do teor de alguns emails, o que é um crime. Também temos assistido a blogues afectos ao FC Porto e ao Sporting a divulgarem sistematicamente essa correspondência, alguma de teor pessoal. Eu pergunto: para as fontes da justiça não há nada de suspeito nesta situação?"