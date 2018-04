O tenista português Gastão Elias foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda do Estoril Open, ao perder com o australiano Alex de Minaur, em dois 'sets'.O número dois português, 108.º do mundo, foi incapaz de repetir a presença na segunda ronda do ano passado e foi batido pelo jovem australiano de 19 anos, que recebeu um convite da organização, por 6-3, 6-1, em uma hora e 27 minutos.Alex de Minaur, 111.º da hierarquia mundial, vai agora jogar com o britânico Kyle Edmund, terceiro cabeça de série e que ficou isento da ronda inaugural.