Rui Gomes da Silva admite ser candidato à presidência do Benfica

O antigo vice-presidente das águias diz que rompeu "definitivamente com Luís Filipe Vieira" e admite candidatar-se à liderança do clube encarnado.



Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente das águias, diz que rompeu "definitivamente com Luís Filipe Vieira" e admite a candidatar-se à liderança do clube encarnado em cenário de eleições antecipadas.



"Se houver eleições antecipadas, serei candidato, não contra Luís Filipe Vieira, mas por um projecto alternativo, por um Benfica que tenha garra", afirmou Rui Gomes da Silva no programa O Dia Seguinte, da SIC Notícias. "O Benfica não é uma empresa, uma sociedade cotada na bolsa. É uma paixão", disse o comentador.



No mesmo programa, o dirigente benfiquista diz que está "farto". "Estou farto, assumo que estou farto. Este ano o Benfica devia ter percebido que era um campeonato em que ia ser atacado e nunca vi nenhum membro da estrutura a vir dar a cara. O Benfica perde o campeonato por culpa própria!", disse.



Além disso, Rui Gomes da Silva criticou as decisões da actual direcção relativamente ao plantel encarnado.