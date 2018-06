A estrela egípcia Mohamed Salah esteve ausente do primeiro treino da selecção do Egipto em Grozny, onde aterrou no domingo, para participar no Mundial 2018 de futebol. Lesionado com gravidade no ombro há duas semanas, na final da Liga dos Campeões, o internacional egípcio lá apareceu mais tarde na sessão de treino, mas só para ser fotografado ao lado do presidente checheno, Ramzan Kadirov.

O líder autocrático Kadirov não perdeu tempo para se reunir com os jogadores, durante a sessão de treino no estádio com o nome do seu pai, Akhmad Kadyrov, assassinado em 2004. De acordo com o New York Times, Salah estaria a descansar no seu quarto de hotel quando foi acordado e conduzido até ao treino para conhecer o presidente checheno, onde o esperariam cerca de oito mil fãs.

O avançado - que é dúvida para o primeiro jogo do Egipto no Mundial, frente ao Uruguai na próxima-sexta-feira – foi levado por Kadirov para que os fotógrafos pudessem captar o momento, naquilo a que o colunista do jornal norte-americano The New York Times, Rory Smith, apelidou de "uma boa demonstração de como o Campeonato do Mundo pode ser uma boa ferramenta política/de propaganda", referindo que "a proximidade a estes jogadores mostra poder e confere legitimidade".





This @marcbennetts1 image of Mo Salah with Ramzan Kadyrov is as good an illustration of the World Cup as a political/propaganda tool as you’ll get. Proximity to these players shows power, boosts profile, confers some form of legitimacy. pic.twitter.com/DcTyRzldDd — Rory Smith (@RorySmith) 11 de junho de 2018





Kadirov terá dito à imprensa russa que Salah é "o melhor jogador de futebol do mundo e uma pessoa perfeita". A Chechénia tem vindo a ser criticada pelo seu histórico de violação dos direitos humanos que incluem alegações de tortura e agressões a adversários políticos e à comunidade LGBT.

Também o presidente egípcio Abdel-Fattah al-Sissi, na partida da selecção para a Rússia, quis tirar uma foto com a equipa, assegurando-se que seria fotografado ao lado de Salah – uma das figuras públicas mais conhecidas no Egipto.

A selecção egípcia escolheu a capital da Chechénia para o seu centro de treinos em Fevereiro, entre uma lista de 67 possíveis opções oferecidas pela organização russa aos 32 finalistas do Mundial. Na altura, a decisão gerou controvérsia por parte de organizações de direitos humanos e a FIFA prometeu que iria monitorizar se seria apropriado uma equipa estar na região.