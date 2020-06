Lisboa é a favorita para receber os jogos que restam da Liga dos Campeões

Lisboa é a grande favorita para receber os jogos finais da Liga dos Campeões de 2019/2020. A decisão da UEFA será apenas conhecida a 17 de junho, mas o jornal espanhol Mundo Desportivo aponta que Istambul, cidade onde estava prevista a final da prova, já transmitiu ao órgão máximo do futebol na Europa que não terá condições para receber o encontro. Formato poderá passar por uma prova a quatro ou oito equipas, mas existem ainda 12 em prova.

Segundo o jornal desportivo, a organização turca comunicou à UEFA que não conseguiria suportar a perda de receita nem efetuar alterações de maneira a garantir a segurança sanitária no Estádio Olímpico Atatürk.

Assim, Lisboa surge como grande favorita a receber a prova, com o Estádio da Luz a receber a final e o Estádio José Alvalade a servir como apoio num possível formato que pode passar por uma "final four" (disputada a quatro equipas) ou uma "final eight" (disputada a oito equipas, de maneira a encurtar o calendário e, ao mesmo tempo, diminuir o risco de contágio por Covid-19. Munique e Madrid são outras das cidades alternativas a Istambul.

Neste momento, existem já quatro equipas apuradas para os quartos-de-final da prova - PSG, Atlético de Madrid, Atalanta e RB Leipzig -, com outras oito equipas ainda a decidirem uma vaga entre as oito melhores equipas desta edição da Champions: Chelsea e Bayern de Munique, Nápoles e Barcelona, Real Madrid e Manchester City e Juventus e Lyon.

No dia 17 de junho, a UEFA irá também anunciar as datas e como se irão concluir outras provas europeias, como a Liga Europa e Liga dos Campeões feminina e ainda sobre a Supertaçã Europeia do próximo ano, marcada para o Estádio do Dragão, no Porto.

Segundo o Mundo Desportivo, a Liga dos Campeões tinha o seu regresso previsto apenas para o início de agosto mas vários clubes estão a tentar adiantar o calendário. Campeonatos como o de Espanha, Itália e Inglaterra têm regresso previsto para este mês e fim planeado para o fim de julho ou início de agosto. A Bundelisga, na Alemanha, começou ainda mais cedo - em meados de maio - e terminará a 27 de junho.

Caso a proposta de Lisboa avance, a final da Liga dos Campeões - neste momento agendada para o dia 29 de agosto - avançaria uma semana no calendário e ficaria a 22 de agosto. A final da Liga Europa, marcada para Gdansk, na Polónia, não tem ainda local definido e a sua data não oficial é de 26 de agosto.