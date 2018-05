Os clubes das I e II ligas de futebol decidiram na segunda-feira, em Assembleia Geral da Liga, a obrigatoriedade de todos os estádios da I Liga terem caixa de segurança.Além daquela medida, ficou igualmente decidida a "integração nas competições profissionais dos clubes por via judicial na segunda época desportiva após a decisão".O organismo decidiu tornar obrigatório que todos os estádios com capacidade de 35 mil ou mais lugares (Luz, Dragão e Alvalade já possuem este tipo de estrutura) tenham a caixa de segurança, enquanto os recintos com capacidade inferior - os restantes da I Liga - terão dois anos para implementar a medida.Além disso ficou ainda deliberado que a "integração nas competições profissionais dos clubes por via judicial acontecerá na segunda época desportiva após a decisão, aplicando-se igualmente aos clubes que vêm do Campeonato Nacional de Seniores", referindo-se ao caso do Gil Vicente.A Assembleia Geral Extraordinária da Liga decidiu ainda que o próximo sorteio da I Liga será sujeito, uma vez mais, a condicionalismos "baseados em factores como segurança, o equilíbrio financeiro, a situação geográfica, as deslocações às ilhas, a participação nas competições da UEFA e outras situações de força maior que possam aparecer", pode ler-se em comunicado da instituição, divulgado no final da reunião.A AG Extraordinária da Liga decorreu hoje no Porto, tendo a Direcção da Liga estado representada por FC Porto, Benfica, Sporting, Chaves, Famalicão, Académico de Viseu, Feirense e União da Madeira.