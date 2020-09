A seleção portuguesa de futebol venceu a Suécia por duas bolas a zero em Solna, em encontro da segunda jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, no Friends Arena.De regresso ao 'onze', o 'capitão' Cristiano Ronaldo deu vantagem a Portugal em 'cima' dos 45 minutos, na transformação de um livre direto, para o 100.º golo pela seleção lusa, numa jogada que custou o segundo amarelo a Gustav Svensson.Aos 72 minutos, CR7 voltou a marcar e fechou o jogo com o 101.º golo pela Seleção Nacional.