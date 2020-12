Lewandowski vence prémio The Best da FIFA

O polaco Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo no ano de 2020, com o português Cristiano Ronaldo entre os três finalistas dos prémios The Best, entregues pela FIFA, ao lado de Lionel Messi.O ponta-de-lança ajudou o Bayern de Munique a vencer a última edição da Liga dos Campeões e foi o melhor marcador dessa prova. Em outubro foi eleito o melhor jogador do ano para a UEFA.Cristiano Ronaldo, Messi e Lewandoswki fazem ainda parte da equipa do ano para a FIFA, que incluem ainda Alisson Becker, Sergio Ramos, Alphonso Davies, Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Joshua Kimmich, Thiago Alcantara e Kevin DeBruyne.Na cerimónia, o alemão Manuel Neuer venceu o prémio de Melhor Guarda-Redes, enquanto o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, venceu o de Melhor Treinador.No futebol feminino, a inglesa Lucy Bronze, vencedora da Liga dos Campeões com o Olympique de Lyon e jogadora do Manchester City, foi eleita a melhor jogadora do mundo, à frente de Pernille Harder e Wendie Renard.A cerimónia contou ainda com uma homenagem ao argentino Diego Maradona, falecido no passado mês de novembro, e a Paolo Rossi, falecido neste mês de dezembro.

O avançado dos italianos da Juventus conta com cinco troféus no currículo (2008, 2013, 2015, 2016 e 2016/17) e procurava igualar o argentino do FC Barcelona, atual detentor do galardão e o mais premiado entre os futebolistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019).

As 11 categorias dos prémios The Best, em masculinos e femininos, foram eleitas por capitães e treinadores de todas as seleções, adeptos e representantes de órgãos de comunicação social de todo o mundo.

A cerimónia de entrega dos prémios The Best, que esteve inicialmente marcada para setembro, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19, vai realizar-se através de um evento exclusivamente virtual.