Jovane Cabral renovou contrato com o Sporting até 2023

O talento da formação leonina vai receber um aumento salarial e terá direito a uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Jovane Cabral renovou pelo Sporting até 2023. O avançado de 20 anos, que está em grande destaque neste início de temporada, ficará blindado com uma cláusula de 60 milhões de euros.



Além disso, o cabo-verdiano que estará a tentar naturalizar-se português, terá também à sua espera uma melhoria salarial.



Nas redes sociais, os "leões" reagiram à renovação com a seguinte descrição: "A História continua... E ainda estamos no início".



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">A História continua... E ainda estamos no início! <a href="https://twitter.com/hashtag/Jovane2023?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Jovane2023</a> <a href="https://t.co/GlaKPZN8iZ">pic.twitter.com/GlaKPZN8iZ</a></p>— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) <a href="https://twitter.com/Sporting_CP/status/1037440818397827074?ref_src=twsrc%5Etfw">5 de setembro de 2018</a></blockquote>

O talento da formação tem sido o grande destaque da formação leonina, apontando boas exibições nos primeiros jogos e dando mesmo o triunfo ao clube de Alvalade no último jogo, frente ao Feirense.