O novo prodígio do Sporting, Jovane Cabral, nasceu e cresceu em Cabo Verde mas poderá estar a um passo de se tornar português. O extremo de 20 anos já jogou pela selecção principal dos "tubarões azuis" mas, com um pedido à FIFA, o jovem poderá representar Portugal nas competições internacionais – algo que Jovane perspectiva já em Maio e Junho de 2019, com o Campeonato do Mundo de sub-20, na Polónia.

Nascido em Assomada, na ilha de Santiago, fez o início da sua formação em Cabo Verde até chegar ao Sporting e a Portugal em 2014. Rodou nas equipas de juvenis, juniores e B do emblema de Alvalade até singrar na equipa principal treinada por José Peseiro esta época, com exibições que deixaram água na boca frente ao Moreirense e ao Vitória de Setúbal.

Pela selecção principal do seu país, Jovane Cabral alinhou uma única vez, um jogo particular frente ao Luxemburgo, em Março de 2017. Está agora convocado pelo seleccionador português Rui Águas para defrontar o Lesoto no dia 9 de Setembro, uma partida a contar para a fase de apuramento do Campeonato Africano – a CAN’2019.

E é aqui que a situação se complica: assim que Jovane jogar este jogo, ficará automaticamente impedido de jogar por qualquer outra selecção, por se tratar de um encontro de cariz oficial da FIFA.

No entanto, a intenção de Jovane será não apresentar-se na concentração para o estágio da selecção cabo-verdiana a 2 de Setembro, segundo o jornal O Jogo. Para trocar de selecções, como é a sua intenção, o futebolista precisará de fazer um pedido expresso à FIFA, que depois irá avaliar o processo até dar um parecer definitivo.

De acordo com o jornal desportivo, o processo relativo à naturalização do atleta está a ser tratado por uma empresa sedeada em Lisboa, prevendo-se que fique concluído já neste próximo mês de Setembro. "Acreditamos que em Setembro fique tudo tratado", declarou a O JOGO um elemento da Invictus Team, a representante do jogador em termos legais.

"Em Setembro ele fica apto para jogar pela selecção de Portugal e é isso mesmo que ele pretende", referiu a mesma fonte. E esta ambição tem um objectivo muito concreto já para o próximo ano: Jovane quer ser convocado por Hélio Sousa para o próximo Mundial de sub-20, a realizar-se entre Maio e Junho de 2019, na Polónia.