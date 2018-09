O sérvio levou a melhor sobre o tenista vimaranense com os parciais de 6-3, 6-4 e 6-3. Esta é, no entanto, a melhor prestação de um português em torneios do Grand Slam.

O sérvio Novak Djokovic venceu esta segunda-feira o português João Sousa nos oitavos-de-final do Open dos Estados Unidos.



Num encontro que durou pouco mais de duas horas, "Nole" levou a melhor sobre o vimaranense pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-3. No encontro, o bicampeão do US open (20011 e 2015) e sexto da hierarquia ATP, que chegou a pedir assistência médica no final do segundo 'set', assinou nove ases, 23 'winners' e apenas 18 erros não forçados, contra os quatro ases, 21 'winners', 28 erros não forçados e cinco duplas faltas de Sousa, para aumentar para cinco o número de vitórias no confronto directo.



Apesar da despedida de Nova Iorque, onde desta vez 'arrancou' dez jogos àquele que é apontado como um dos principais favoritos ao título nova-iorquino face aos quatro jogos alcançados em 2013, João Sousa obteve mais um feito inédito para o ténis nacional, após a conquista de três títulos ATP (Kuala Lumpur, Valência e Estoril Open), e o regresso ao top-50 da hierarquia ATP.



Agora, o antigo nº1 do ranking ATP e actual sexto, fica à espera do adversário a enfrentar nos quartos-de-final da competição, um encontro a disputar-se entre o australiano John Millman, e um dos seus eternos rivais, o suíço Roger Federer.



Do outro lado, João Sousa sai de Flushing Meadows com a melhor prestação de sempre de um português nos torneios Major de ténis. Com a presença nos oitavos de final do major norte-americano, o minhoto de 29 anos sobe virtualmente à 49.ª posição do 'ranking' mundial e embolsa um prémio de cerca de 230 mil euros, além dos 12 mil euros arrecadados com a presença na segunda ronda da competição de pares ao lado de Leonardo Mayer, graças à vitória sobre os primeiros cabeças de série Oliver Marach e Mate Pavic.