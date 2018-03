"Dragões" denunciaram acto de vandalismo em Lausanna e recordam discurso do presidente do Benfica horas antes, sobre a investigação E-Toupeira.

O FC Porto relacionou o discurso do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, com um acto de vandalismo contra a casa do clube em Lausanne, na Suíça, na madrugada de sábado.



A denúncia foi feita na newsletter diária do clube, onde os "dragões" dizem que o ataque, feito com um "taco de basebol", teve lugar "poucas horas após um discurso inflamado e imbuído de um incentivo à violência que só os mais distraídos podem não ter detectado". Uma frase que remete para o discurso feito pelo presidente do Benfica sobre a investigação E-Toupeira.



"Na noite do último sábado, poucas horas após um discurso inflamado e imbuído de um incentivo à violência que só os mais distraídos podem não ter detectado, a Casa do F. C. Porto em Lausanne (Suíça) foi vandalizada. Um conjunto de selvagens, munido de um taco de basebol, dedicou-se a tentar destruir as instalações, sem qualquer outro objectivo que não fosse destilar ódio e, sobretudo, amedrontar os sócios e adeptos do F. C. Porto e os frequentadores daquela Casa", escreveram os "azuis e brancos" na sua newsletter. "Tiveram azar e erraram no alvo. No F. C. Porto ninguém tem medo de delinquentes cobardes", acrescentaram os responsáveis do clube.



No discurso de sábado, Vieira pediu celeridade à justiça portuguesa e assegurou que os "encarnados" vão agir criminalmente contra quem tem "manchado" a imagem do clube nos últimos tempos: "A partir deste momento, iremos agir judicialmente contra todos os que ponham em causa o nome do Benfica, sejam administradores, jornalistas. Não iremos perdoar a ninguém. Acabou a paródia à conta do Benfica. A partir de segunda-feira [ndr: este dia 12], o Benfica tem um gabinete de crise montado para responder a este momento."