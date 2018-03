O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, interpôs quatro reclamações de quatro processos de execução fiscal num valor de aproximadamente 3,3 milhões de euros no Tribunal Tributário de Lisboa. Segundo o Correio da Manhã, as referidas acções, apresentadas entre 27 de Fevereiro e 7 de Março, pretendem parar as execuções contra o seu património.De acordo com a mesma fonte, em causa está um contencioso referente à empresa de construção civil Polobuild e começou em Setembro de 2008. Desde essa altura, que o agora líder do clube de Alvalade prede a anulação dos processos fiscais referentes aos anos de 2004, 2005 e 2006 - aberto por atraso no envio das declarações do IRC.Fonte próxima do presidente "leonino" explicou que Bruno de Carvalho contesta todas as notificações que recebe da Autoridade Tributária por não reconhecer as dívidas.