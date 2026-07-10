José Mourinho já se mostra a trabalhar no Real Madrid: "Vamos!"

José Mourinho está, desde quinta-feira, à noite em Madrid para iniciar a segunda etapa como treinador do Real. Já esta manhã publicou uma imagem no centro de treinos dos merengues com a mensagem 'Vamos!'.

O primeiro encontro formal com o grupo só terá lugar, no entanto, na segunda-feira, dia em que o plantel se apresenta no centro de estágios… ainda sem os mundialistas,

Mou sabe que tem pela frente uma empreitada gigantesca num emblema que está sedento de troféus, uma vez que não conquista a Liga dos Campeões nem a La Liga desde 2024. O arranque da pré-temporada vai ser realizado a meio gás, adiantando o ‘AS’ que o técnico luso só terá onze futebolistas do plantel principal à disposição na segunda-feira (Lunin, Alexander-Arnold, Carreras, Huijsen, Asencio, Camavinga, Gonzalo e Mastantuono), três deles (Mendy, Militão e Rodrygo) ainda a recuperar de lesões.