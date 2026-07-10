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José Mourinho já se mostra a trabalhar no Real Madrid: "Vamos!"

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Treinador português inicia nova etapa nos merengues

José Mourinho está, desde quinta-feira, à noite em Madrid para iniciar a segunda etapa como treinador do Real. Já esta manhã publicou uma imagem no centro de treinos dos merengues com a mensagem 'Vamos!'.

José Mourinho
Mourinho, João Tralhão, Roberto Merella, António Dias e Khedira
Mourinho à conversa com os seus adjuntos
Mourinho à conversa com os seus adjuntos
José Mourinho
José Mourinho à conversa com Khedira e restantes adjuntos
José Mourinho e restante equipa técnica
José Mourinho pronto para nova etapa do Real Madrid
José Mourinho
Mourinho, João Tralhão, Roberto Merella, António Dias e Khedira
Mourinho à conversa com os seus adjuntos
Mourinho à conversa com os seus adjuntos
José Mourinho
José Mourinho à conversa com Khedira e restantes adjuntos
José Mourinho e restante equipa técnica
José Mourinho pronto para nova etapa do Real Madrid

O primeiro encontro formal com o grupo só terá lugar, no entanto, na segunda-feira, dia em que o plantel se apresenta no centro de estágios… ainda sem os mundialistas,

Mou sabe que tem pela frente uma empreitada gigantesca num emblema que está sedento de troféus, uma vez que não conquista a Liga dos Campeões nem a La Liga desde 2024. O arranque da pré-temporada vai ser realizado a meio gás, adiantando o ‘AS’ que o técnico luso só terá onze futebolistas do plantel principal à disposição na segunda-feira (Lunin, Alexander-Arnold, Carreras, Huijsen, Asencio, Camavinga, Gonzalo e Mastantuono), três deles (Mendy, Militão e Rodrygo) ainda a recuperar de lesões.

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