Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Desporto

FPF anuncia Jorge Jesus como novo selecionador nacional

Record 14:40
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 7 a 13 de julho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de julho
As mais lidas

Treinador português sucede a Roberto Martínez.

É oficial. Jorge Jesus é o novo selecionar nacional, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol. O treinador português sucede a Roberto Martínez.

Jorge Jesus
Jorge Jesus Victor Sousa/Movephoto

"Viemos para vencer", pode ler-se na imagem partilhada nas redes sociais da FPF, antes mesmo da conferência de imprensa de apresentação que está agendada para as 15 horas, na Cidade do Futebol.

(em atualização)

Tópicos Victoria Jorge Jesus Federação Portuguesa de Futebol
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

FPF anuncia Jorge Jesus como novo selecionador nacional