FPF anuncia Jorge Jesus como novo selecionador nacional

Mãe ministra, pai ex-banqueiro, filha advogada e "vice" do PSD: o trio Palma Ramalho
Bruno Faria Lopes
Treinador português sucede a Roberto Martínez.
É oficial. Jorge Jesus é o novo selecionar nacional, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol. O treinador português sucede a Roberto Martínez.
"Viemos para vencer", pode ler-se na imagem partilhada nas redes sociais da FPF, antes mesmo da conferência de imprensa de apresentação que está agendada para as 15 horas, na Cidade do Futebol.
(em atualização)