Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Desporto

Futebol mais entusiasmante, gerir Ronaldo e desencantar extremos: os 5 desafios de Jorge Jesus à frente da Seleção

Gonçalo Correia
Gonçalo Correia 13:16
Adicione como fonte preferencial no Google

O treinador português de 71 anos chega ao leme da Seleção Nacional com cinco grandes desafios pela frente. A apresentação está marcada para esta tarde de sexta-feira, 10 de julho.

Renovar uma Seleção que nos últimos quatro Mundiais e Europeu não chegou por uma única vez às meias finais - e em metade deles, não passou sequer dos oitavos de final - é o grande desafio de Jorge Jesus, treinador português de 71 anos que, depois de uma carreira recheada de títulos ao serviço de clubes, é apresentado esta sexta-feira à tarde, 10 de julho, como novo Selecionador Nacional. Mas como? Que desafios esperam "JJ" nesta nova fase da carreira? Eis cinco prementes.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Jogo de futebol Jogo equipa equipamento Jorge Jesus Roberto Martínez Portugal Cristiano Ronaldo Bernardo Silva Países Baixos Al-Nassr Manchester City Football Club A.C. Milan Manchester United Football Club Real Madrid Club de Fútbol
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Futebol mais entusiasmante, gerir Ronaldo e desencantar extremos: os 5 desafios de Jorge Jesus à frente da Seleção