Foi um jogo sofrido, mas no final, a Argentina acabou por conseguir vencer a selecção africana.



Já tinha sido vaticinado o afastamento da Argentina, até agora tinha apenas um ponto, edpois de um empate contra a Islândia e uma derrota contra a Croácia por três bolas a zero. Mas esta terça-feira, depois de um jogo contra a Nigéria que esteve empatado a uma bola durante muito tempo, a selecção de Messi conseguiu o apuramento para a segunda fase do mundial de 2018.



Do outro lado do grupo D, a Croácia venceu a Islândia por dois golos contra um e passou o grupo só com vitórias, acabando em primeiro lugar do mesmo com nove pontos.