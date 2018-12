A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus deu uma longa entrevista ao Correio da Manhã , feita no Dubai. O agora treinador do Al-Hilal garante que, quando o Benfica considerou terminar a colaboração com o treinador Rui Vitória em Novembro, não foi contactado pelos encarnados."Não fui contactado pelo Benfica. Vieira é um presidente que pensa pela cabeça dele, quando todos não querem ele quer", frisou. Veja as declarações completas em vídeo:O treinador português confirmou que foi aumentado e que ganha "mais um milhão de euros". "Nunca nenhum treinador fez o que está a fazer pelo Al-Hilal", disseram-lhe.Finalmente, desmente Bruno de Carvalho, que afirmou em tribunal que tinha sido Jesus a mudar a hora do treino no dia das agressões em Alcochete. "Quem mudou a hora foi Bruno de Carvalho. Tenho testemunhas", sublinha.A segunda parte da entrevista de Jorge Jesus será transmitida esta terça-feira à noite na CMTV, a partir das 21h45 no programa Liga D'Ouro.