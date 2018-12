Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, reagiu à atribuição da Bola de Ouro a Luka Modric publicando uma fotografia de CR7 com o prémio numa das anteriores edições e tecendo violentamente críticas ao que se passou este domingo."Infelizmente isto é o Mundo que se vive da podridão, máfia e do filha da p*** do dinheiro, mas eu e muita gente irá ver uma coisa, justiça, e o poder de Deus é muito maior que essa podridão toda. Deus tarda mas não falha", escreveu Elma nas redes sociais.