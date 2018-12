Mustafá: dos 2 mil euros limpos de salário ao negócio dos bilhetes na Juve Leo

Líder da claque explicou, no interrogatório por alegado envolvimento no ataque à Academia, como funcionava a venda de ingressos dados pelo Sporting.

Mustafá revelou como funciona o negócio da venda de bilhetes pela Juventude Leonina para os encontros do Sporting. No interrogatório no âmbito da sua detenção por alegado envolvimento no ataque à Academia, a que o 'Correio da Manhã' teve acesso, o líder da Juve Leo deu conta de que a claque recebia do Sporting 480 bilhetes, que depois vendia, para além do desconto feito pelo clube na aquisição de mais ingressos do que aqueles que estavam estipulados no protocolo.



"Temos um protocolo de 480 bilhetes de borla. E depois compramos os outros bilhetes a um preço que o Sporting nos faz", começou por dizer Mustafá, admitindo que em dérbis com o Benfica, por exemplo, chegam a vender até aos mil ingressos, acrescentando: "nesses 480 bilhetes, se eu tiver marcações para esses 480 bilhetes, tenho de ir buscar dos outros. Por exemplo, nós vendemos a 15 euros e sai-nos a 11 euros."



Questionado pelo juiz de instrução se este era um negócio lucrativo, o líder da Juve Leo esclareceu que por vezes há prejuízo: "por exemplo, se for uma tocha para a relva são doze mil euros que descontados do protocolo."



O salário de 2 mil euros e os gastos mensais



No interrogatório, Mustafá declarou receber 2 mil euros limpos por mês, salário comportado na totalidade pela Juve Leo. "Só recebo pela Juventude Leonina. Como a minha mulher. Temos os descontos e tudo, como associação e tudo. A minha mulher é empregada da Juventude Leonina. E eu recebo daí", sublinhou o líder da claque, explicando que a esposa aufere 800 euros e "gere o bar, é a responsável do bar e pelos bilhetes e merchandising da claque."



Ao mesmo tempo, confirmou que vive na Aroeira e que paga uma renda de 600 euros mensais, além de pagar outros tantos no colégio particular dos dois filhos e ainda 400 euros da carrinha, um BMW.