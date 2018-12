Golos de Bruno Fernandes, Bas Dost e Jovane Cabral devolveram o segundo lugar na tabela aos "leões". João Schmidt marcou pelos vila-condenses.

O Sporting venceu, esta segunda-feira, o Rio Ave por 3-1 em Vila do Conde, no jogo de fecho da 11.ª jornada da Liga NOS.



Os "leões" entraram melhor na partida, com um golo aos 8 minutos por Bruno Fernandes após a cobrança rápida de um livre. Os vila-condenses responderam e igualaram a partida quatro minutos depois com um golo através de livre directo por parte de João Schimdt.



O Sporting não desistiu da partida e chegou novamente à vantagem com um golo de Bas Dost, após cruzamento de Marcos Acuña, aos 23 minutos. Um golo de belo efeito de Jovane Cabral aos 72 minutos fez o resultado final.



Com a primeira vitória sob o comando de Marcel Keizer, o Sporting ultrapassa Braga e Benfica e volta ao segundo lugar no campeonato, com 25 pontos. Já o Rio Ave sofreu a sua primeira derrota em casa esta época e desce até ao 6.º lugar, com 18 pontos.