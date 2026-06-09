Sábado – Pense por si

Desporto

Jorge Fonseca reage às escutas do caso do 'Uber da Droga': "Nunca consumi substâncias psicotrópicas"

CM 14:59
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de junho
As mais lidas

Judoca foi intercetado em escuta telefónica relacionada com a investigação do caso.

O judoca  relacionadas com a investigação que desmantelou uma rede de tráfico de droga liderada por Nuno Ricardo Nogueira dos Santos, batizado pela PSP de 'Uber da Droga', como avançou na 2.ª feira o Observador. Esta 3.ª feira, o judoca olímpico recorreu às redes sociais para reagir a esta notícia, lembrando que nunca foi arguido no processo. Além disso, garante que "nunca consumiu substâncias psicotrópicas, nem chegou a existir qualquer compra ou consumo, tendo a situação sido esclarecida em sede própria."

Jorge Fonseca
Jorge Fonseca DR Record

Recorde-se que, além do atleta, também o ator José Carlos Pereira e a atriz Marta Gil foram intercetados nas escutas.

Leia o comunicado de Jorge Fonseca na íntegra:

"Nos últimos dias, o meu nome foi associado ao processo conhecido como ‘Uber da Droga’, um processo que está concluído e já teve sentença. Ainda assim, quero esclarecer, de forma inequívoca, que nunca fui arguido nem suspeito neste caso.

A minha ligação a este processo resumiu-se ao que já foi publicamente referido. Da minha parte, sempre me limitei a esclarecer o que sabia, sem qualquer envolvimento no tráfico ou consumo de substâncias ilícitas.

O que esteve em causa não foi qualquer consumo ou atividade criminosa, porque nunca consumi substâncias psicotrópicas, nem chegou a existir qualquer compra ou consumo, tendo a situação sido esclarecida em sede própria, como já é do conhecimento de todos.

Além disso, recordo que como atleta profissional sou há muitos anos submetido, pelas entidades nacionais e internacionais, a controlos antidoping muito regulares, quer durante o período de treinos e competições, quer durante as férias.

Lamento o incómodo causado à minha família, ao meu clube e a todos os que me têm acompanhado. Continuarei focado na minha vida pessoal e desportiva, ainda com maior responsabilidade e respeito."

Artigos Relacionados
Tópicos TRáfico Droga Drogas Tráfico de droga Jorge Fonseca Polícia de Segurança Pública
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Jorge Fonseca reage às escutas do caso do 'Uber da Droga': "Nunca consumi substâncias psicotrópicas"