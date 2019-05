Os prolongamentos têm, aliás, sido parte integrante do 'menu' da grande maioria dos últimos embates para a Taça de Portugal entre os dois conjuntos: desde 1977/78, 13 dos 20 jogos tiveram 'horas extra'.



A primeira final entre 'dragões' e 'leões' só aconteceu em 1977/78, numa altura em que os lisboetas já contavam nove troféus e os portuenses somavam quatro, sendo, na ocasião, os detentores do troféu (1-0 ao Sporting de Braga, em 1976/77).



No Jamor, em 17 de junho de 1978, os portistas adiantaram-se já na segunda parte, aos 48 minutos, por Fernando Gomes, mas, logo a seguir, aos 49, Meneses restabeleceu a igualdade, que prevaleceu até ao final do prolongamento.



Uma semana depois, no mesmo local, e depois de mais uma primeira parte sem golos, Vítor Gomes e Manuel Fernandes selaram o triunfo dos 'leões', com Seninho a reduzir, aos 80 minutos, num tento insuficiente para a 'dobradinha' do FC Porto, que, 19 anos depois, tinha conquistado o campeonato.



A segunda final só aconteceu volvidos 16 anos e, como em 1977/78, o primeiro jogo da final foi inconclusivo, já que não se marcou qualquer golo em 120 minutos.



Em 10 de junho de 1994, também não bastaram 90 minutos, já que Rui Jorge adiantou os 'dragões', aos 35 minutos, mas Vujacic empatou, aos 54, em dois 'grandes' remates.



No prolongamento, Aloísio revolveu logo aos 92 minutos, na transformação de uma grande penalidade, cometida por Peixe, que defendeu a bola com a mão e foi expulso. Após pisar Fernando Couto, Pacheco ainda deixou os 'leões' com nove, aos 103.



A terceira final aconteceu em 1999/2000 e, mais uma vez, o primeiro duelo no Jamor nada resolveu, com o brasileiro Jardel a adiantar muito cedo os 'dragões', aos três minutos, mas Pedro Barbosa a empatar, aos 57.



Na finalíssima, a história foi bem diferente, com os comandados do atual selecionador nacional, Fernando Santos, a imporem-se por 2-0, com golos de Clayton, aos 48 minutos, e Deco, que bateu Peter Schmeichel de livre direto, aos 74.



Em 2007/08, a Taça de Portugal já não contemplava finalíssima, mas também não seria necessária, uma vez que, depois de mais 90 minutos sem golos, os 'leões' impuseram-se no prolongamento, graças a um 'herói' inesperado.



Rodrigo Bonifácio da Rocha, conhecido no futebol pela alcunha de Tiuí, que passara despercebido durante a época, com um escasso golo, em pouco notadas 16 aparições, resolveu a final com um 'bis', aos 110 e 117 minutos, o primeiro com muita felicidade e o segundo num belo remate acrobático.



O saldo em finais ficou, assim, numa igualdade absoluta, com duas conquistas para o FC Porto, duas para o Sporting, mais dois triunfos e sete golos marcados para cada equipa e ainda três igualdades, todas com prolongamento.



No que respeita aos restantes confrontos, o FC Porto leva vantagem, com 11 apuramentos, contra oito, 12 vitórias, contra 11, e 47 golos marcados, contra 44.



Os dois últimos 'episódios' foram, porém, favoráveis aos 'leões', o primeiro em 2014/15, na terceira eliminatória, com uma categórica vitória no Dragão por 3-1, com um autogolo de Marcano e, após Jackson empatar, tentos de Nani e Carrillo.



Na época transata, o Sporting voltou a impor-se, agora nas meias-finais, a duas mãos: Soares deu o triunfo aos 'dragões' no Porto, aos 60 minutos, e Coates empatou a eliminatória em Alvalade, aos 84.



O prolongamento nada resolveu, com o Sporting a qualificar-se para a final, que perderia para o Desportivo das Aves, no desempate por penáltis: Marcano atirou o primeiro ao poste, ninguém mais falhou e os locais venceram por 5-4.

