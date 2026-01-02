Jogador do Metz gravemente ferido no trágico incêndio em bar na Suíça

Confirma-se mais um ferido grave de uma figura do mundo do desporto no incêndio em bar na Suíça, nas celebrações do Ano Novo. Tahirys dos Santos joga no Metz, tem 19 anos e está a lutar pela vida na sequência desta tragédia.



Tahirys dos Santos ferido em tragédia na Suíça

O francês de ascendência cabo-verdiana foi transportado para o hospital e está a receber tratamento após ter sofrido graves queimaduras, como revelou o seu clube.

"O FC Metz lamenta profundamente anunciar que Tahirys Dos Santos, jogador da formação do clube e natural de Mont-Saint-Martin, ficou ferido no incêndio ocorrido em Crans-Montana, na Suíça, na véspera de Ano Novo. Gravemente queimado, o jovem de 19 anos foi transportado de avião para a Alemanha, onde está a receber tratamento. Profundamente abalados com a notícia, a direção, os jogadores, a equipa técnica e os funcionários do clube estão em choque e expressam suas mais sinceras condolências ao Tahirys neste momento difícil, enquanto ele luta contra a doença", escreveu o clube francês.