Lopes Cabral inscrito e disponível para receção ao Estoril

O ala pode ser opção para José Mourinho.

A inscrição de Sidny Lopes Cabral pelo Benfica já foi confirmada, o que significa que o ala já poderá estar nas opções de José Mourinho, este sábado, para o jogo na Luz diante do Estoril.

Recorde-se que o ala é o primeiro reforço de inverno dos encarnados, contratado ao E. Amadora, num negócio a rondar os seis milhões de euros, mais dois milhões em variáveis. O internacional caboverdiano assinou um contrato válido até 2030.

