Jogador do FC Porto vive momentos de terror: casa assaltada e família ameaçada com faca

Terão sido levados bens avaliados em 150 mil euros da residência de Jan Bednarek.

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Jan Bednarek viveu momentos de pânico esta sexta-feira. O polaco do FC Porto e a sua família foram vítimas de um assalto na sua casa no Porto, no qual acabaram mesmo por ser ameaçados com uma faca por um assaltante.



Jan Bednarek veste a camisola do FC Porto

Ao que Record apurou, tudo aconteceu por volta das 21:30, altura na qual o jogador e a sua família voltavam a casa. Aí acabaram surpreendidos pela presença dentro da habitação do meliante, que de imediato o terá ameaçado com uma arma branca.

O assaltante, ao que tudo indica, levou da casa do jogador portista bens avaliados em cerca de 150 mil euros.

A PSP chamada de imediato ao local.

Apesar do natural susto e choque pelo momento vivido, Bednarek e a sua família não sofreram qualquer ferimento.

Durante a tarde, a mulher de Bednarek partilhou vídeos da presença do casal numa exposição de arte contemporânea polaca, na zona da Foz.

A carregar o vídeo ... Tudo o que se sabe sobre o assalto com arma branca à casa de Bednarek no Porto