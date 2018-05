O português João Sousa apurou-se para as meias-finais do Estoril Open em ténis, ao eliminar o britânico Kyle Edmund, terceiro cabeça de série, em três sets, esta sexta-feira.Para chegar pela segunda vez às meias-finais de um torneio ATP este ano, João Sousa, 68º do mundo, precisou de uma hora e 27 minutos, para afastar o número um britânico e 23.º da hierarquia, por 6-3, 1-6, 6-0.O número um português nunca tinha atingido as meias-finais de um torneio ATP em Portugal, tendo como melhor resultado os quartos de final em 2012, quando a prova ainda se disputava no Jamor e tinha outra organizaçãoNas meias-finais, João Sousa vai defrontar o grego Stefanos Tsitsipas, 44.º do ranking, com quem nunca jogou.O último português a atingir as meias-finais de um torneio ATP em Portugal tinha sido Frederico Gil em 2010, ano em que atingiu a final.