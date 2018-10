João Sousa eliminado por Djokovic no Masters 1000 de Paris

Depois de concedido o 3-1 no seu jogo de serviço, o jogador luso teve uma excelente oportunidade de reentrar da discussão do 'set' inicial, ao beneficiar de três pontos para quebrar o serviço de 'Djoko', mas permitiu a recuperação do adversário, que aumentou para 4-1.



Quando parecia que o sérvio iria fechar rapidamente o parcial, João Sousa conseguiu responder à quebra de serviço (4-3) e chegou mesmo a dispor de um ponto de 'break' para concretizar o 6-5, mas o antigo número um mundial reagiu e acabou mesmo por fechar o 'set' no serviço do português.



O melhor tenista nacional, que nunca tinha conquistado cinco jogos em um único parcial frente a Djokovic, vencedor do torneio francês em 2009, 2013, 2014 e 2015, acusou a forma como falhou a conquista inédita de um 'set' e foi incapaz de contrariar o passeio do sérvio no segundo parcial.



Depois de ter ultrapassado a fase de qualificação, João Sousa afastou o italiano Marco Cecchinato na ronda inaugural, batendo o 20.º posicionado do 'ranking' mundial por 7-5 e 6-3, mas continua sem conseguir superar a segunda eliminatória.



Nas três anteriores presenças no torneio parisiense, João Sousa foi eliminado na primeira ronda em 2014, pelo francês Gael Monfils, e na segunda em 2016, pelo checo Tomas Berdych, e em 2017, pelo argentino Juan Martin del Potro.

